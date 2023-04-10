خالد الصاوي: «لو رجع بيّا الزمن مش هعمل فيلم عمارة يعقوبيان»

علق الفنان خالد الصاوي، على مشاركته في فيلم عمارة يعقوبيان، موضحًا: «شاركت فيه حتى أهرب من التنميط، التنميط خنقني، كنت كل ما أعمل دور ظابط ياخدوني ظابط على طول، وكل ما أعمل دور دكتور ياخدوني دور دكتور على طول».

وأضاف الصاوي، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «التنميط كان خانقني، ودوري في عمارة يعقوبيان كان فرصة عظيمة، ولو رجع بيّ الزمن هقبل الدور، لكن لو أنا متزوج مش هقبله.. في الأول وفي الآخر إحنا مش في الدنمارك، مثلا، حمايا راجل محترم أعمل إيه معاه؟! هيتشتم، ومراتي هتتشتم، إحنا في واقع عارفينه، لو الدور هيأثر عليّ أنا بس هعمله».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.