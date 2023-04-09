خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: نفسي أبقى حسين فهمي.. «فيديو»

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه إذا اضطر إلى ارتداء قناع شخص مختلف أخر، فإنه سيختار الفنان حسين فهمي، موضحًا: «لو اخترت أكون شخصي تاني هبقى حسين فهمي».

وأضاف الصاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «لما قابلته قلت له يا حسين بيه، قالي متقوليش بيه، جواه إنسان شاب جدا، قلت له أرجوك اديني ملخص أو وصفة، فقال قول لأ، لكنه موضحش وسابني ومشي.. حسين فهمي رمز عظيم».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.