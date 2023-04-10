خالد الصاوي لـ «أنا والقناع»: الفن أنقذني من الموت والجنون والإدمان

أكد الفنان خالد الصاوي، أنّ الفن أنقذه من كل شيء «غلط»، موضحًا: «أنقذني من الموت، كل شيء بأمر الله، ولكن الفن أنقذنا من الانتحار والجنون والإدمان، وغيرها من الأشياء السيئة».

وأضاف الصاوي، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «في لحظات معينة، كنت أتمنى المشاركة في تنظيم يضرب إسرائيل، لكن ما أنقذنا من هذه الأفكار مسرحية، لأن هذه المسرحية بيّنت مصير هذا الشخص، وأين يتجه العدو أيضا، وهذا اهم ما في الفن، أنه يكسبني خبرات كبيرة ».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.