خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: التنافس في مهنتنا يسوده جو من التعاون

قال الفنان خالد الصاوي، إنه إذا دخل معركة وهو على حق فإنه لا يخسر أبدا، موضحًا: «لو دخت معركة على حق مستحيل أطلع خسران».

وأضاف الصاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «انا شخص تنافسي تعاوني، أنا تنافسي مع نفسي وليس مع الآخرين، التنافس في مهنتنا فيه جو من التعاون، والملتفت دائما لا يصل إلى هدفه، أنا أحب العدائين في الـ100 متر، هذا السباق هو الأسرع، المتسابق ينطلق كالسهم ولا مجال للتوقف او الالتفات للخلف».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.