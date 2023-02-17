اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. صحة المصريين في أمان

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

8 سنوات من الإنجاز في القطاع الطبي.. ومبادرات رئاسية لتوفير خدمات صحية «بحري وقبلي»

صحة المصريين في أمان

«100 مليون صحة».. مبادرة الرئيس لتقديم خدمات العلاج للجميع

الانتهاء من 1.4 مليون عملية جراحية ضمن «قوائم الانتظار»

مصر خالية من «فيروس سي» بفضل المبادرات.. وتقديم 15 مليون خدمة.. و«التأمين الصحي الشامل» منظومة بمعايير دولية

توطين صناعة الدواء.. توجيهات بامتلاك تكنولوجيا التصنيع والإنتاج.. والعائدات وصلت لـ 90 مليار جنيه.. والاكتفاء يصل لـ«70%».. وترتيب مصر في صناعة الدواء تقدم 18 مركزاً عالمياً

نقيب التمريض: العجز وصل إلى 10 آلاف بعد أن كان 60 ألفاً

«العدوي»: تحويل «معهد ناصر» لصرح طبي كبير حلم يتحقق

«جلوبال برايس»: مصر سابع أرخص دولة في أسعار البنزين.. ومتوسط سعره عالمياً اقترب من 40 جنيهاً

«أبوالعلا»: الدعم الحكومي سبب تراجعه محلياً.. وتوفير الإنتاج من المشتقات البترولية قلل الاستيراد

«السياحة»: عودة الحج «البري» وإلغاء الـ4 نجوم

«الغمري»: الحصة 16 ألف تأشيرة.. والوزارة تناقش مع غرفة الشركات آليات تسعير البرامج

«شكري» يناقش تطورات ليبيا وفلسطين مع وزير خارجية المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 44 ألف قتيل

«النسور» لـ«القاهرة الإخبارية»: سجلنا 4 آلاف هزة ارتدادية بعد 6 فبراير وستستمر لأشهر

اتفاق مع الجزائر على ضرورة تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلم والرخاء

فحص 1.8 مليون طالب ابتدائي ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم»

وزارة الصحة: نستهدف 30 ألف مدرسة.. وصرف العلاج بالمجان عبر 255 ألف عيادة تأمين صحي

الصفحة الثانية

«الجزار»: ردع المخالفين للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة

«الإسكان»: قرارات إزالة مخالفات بناء بـ«الفشن الجديدة» والساحل الشمالي

«البيئة»: توقيع أول وثيقة لتنظيم «الأنشطة البحرية» بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ

«ياسمين»: نعمل على صون الثروات البحرية للأجيال القادمة والمحافظة عليها

القوات المسلحة تهنئ «السيسي» بذكرى ليلة «الإسراء والمعراج»

القائد العام: ستظل مصر وطناً آمناً مستقراً بتضحيات أبنائها

وزير الصناعة: دعم ومساندة الاستثمارات وتيسيرات للشركات المحلية والأجنبية

«سمير» يبحث مع شركات دنماركية تنمية وتطوير مشروعاتها في مصر

«التنمية المحلية»: 94 قطعة أرض لإنشاء مخازن التغذية المدرسية

تأكيداً لتوجيهات «التطوع».. بدء المقابلات الشخصية للانضمام إلى «التحالف الوطني وكيان شباب مصر»

انتشار جغرافي مكثف على مستوى الجمهورية للوصول إلى كل الراغبين

أندريه زكي رئيساً للطائفة الإنجيلية بالإجماع.. وجورج شاكر سمعان نائباً في الدورة الجديدة لمدة 8 سنوات

اللجنة المشرفة: عملنا بدقة وشفافية.. والانتخابات أجريت بالاقتراع السري

الصفحة الثالثة

8 سنوات من الإنجاز في القطاع الطبي.. ومبادرات رئاسية لـ«توفير حياة صحية كريمة للمواطنين»

صحة كريمة لكل المصريين

الإنفاق على «الصحة» بالموازنة العامة

العلاج على نفقة الدولة

مخصصات الأدوية

المبادرات الصحية

الصفحة الرابعة

«100 مليون صحة».. مبادرة الرئيس لدعم صحة المصريين

«الصحة»: مبادرتان لتطوير مراكز الرعاية خلال شهرين

تطوير المنظومة الطبية.. تدريب 274 ألفاً و123 فرداً من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبي خلال عام

د. محمد خورشيد: بعض عمليات القلب أصبحت لا تستغرق أكثر من 3 أيام انتظاراً لإجرائها ضمن «قوائم الانتظار»

استشاري «جهاز هضمي»: المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض معدلات الأمراض المزمنة

أطلقنا على «قوائم الانتظار» مبادرة طوق النجاة للمواطنين.. والرئيس السيسي يقدر الطاقم الطبي وحريص على تطويره وتدريبه بانتظام.. والطبيب المصري الأمهر عالمياً وما فعلوه خلال الجائحة مثال يحتذى به

أعراض «كورونا» للجهاز الهضمي لم تتغير

الصفحة الخامسة

توطين صناعة الدواء.. توجيهات بامتلاك تكنولوجيا التصنيع والإنتاج

العائدات وصلت لـ90 مليار جنيه من المبيعات.. وشبه اكتفاء بنسبة 70%

عميد «صيدلة سوهاج» السابق: صناعة الدواء قضية أمن قومي.. وعميد «صيدلة جامعة الملك سلمان»: نمتلك كوادر متميزة بالجامعات

ترتيب مصر في صناعة الدواء في عام 2015 كان 47 عالمياً وتحسّن في عام 2022 إلى 29 عالمياً

د. عادل العدوي: تحويل معهد ناصر لصرح طبي كبير حلم يتحقق

رئيس الجمعية الطبية: ميزانية القطاع الصحي وصلت لضعف ما كانت عليه في 2014

المستشفيات المتخصصة.. الطريق للوصول لأفضل الخدمات الطبية

استجابة المواطنين

د. كوثر محمود: تم تدريب 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات

نقيب التمريض: 300 ألف ممرض وممرضة.. والعجز وصل إلى 10 آلاف بعدما كان 60 ألفاً

الرئيس وجَّه بتطوير وتدريب الأطقم ورفع زيادة بدل المخاطر ومكافآت استثنائية للعاملين بالعزل

المهنة شهدت تطويراً حقيقياً.. والاستثمار في القطاع يسهم في تطوير المنظومة الصحية

خطة تطوير التمريض

الصفحة السادسة

«الهجرة»: حريصون على إشراك الجاليات بالخارج في عملية التنمية

وزيرة الهجرة تلتقي 5 جاليات مصرية لبحث متطلباتهم.. وتخاطب وزارة التعليم العالي لتنسيق موقف الطلبة المصريين في أرمينيا

جالية «أوزبكستان» تطالب بطيران مباشر بين القاهرة وطشقند.. وإرشادات عن آلية الحصول على تأشيرات للطلبة من كازاخستان وقيرغيزستان

«جالية أرمينيا» طلبت تواصلاً مصرفياً بين البلدين وفتح قنوات شرعية لتحويلات الأموال.. و«سها»: اهتمام رئاسي بكل الجاليات في الخارج

مصر و«إيفاد» يبحثان تعزيز التعاون وتحفيز جهود الأمن الغذائي

وزيرة التعاون الدولي: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية موَّل 14 مشروعاً بـ1.1 مليار دولار لصالح صغار المزارعين.. وبرنامج «نُوَفِّى» يحظى بمتابعة من الرئيس السيسي.. و7 قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» تستفيد من تعزيز الاستثمار الزراعي ونخطط لزيادة عدد القرى المستفيدة إلى 20 قرية

«لاريو»: فخورون بشراكتنا مع مصر.. وملايين المواطنين سيستفيدون من المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

د. خالد منتصر يكتب: الخرافة من «دادا» إلى «روزالينا»

د. . محمود خليل يكتب: «إحنا كنا في تمثيلية»

الصفحة السابعة

رئيس لجنة الأدوية البيطرية: يجب تفعيل الرقابة على منتجات «البولدينون»

«العبد»: ممنوع استيراده وتسجيله وما زال يتم تهريبه ويسبب خطورة على الكبد والكلى بجسم الإنسان.. وغياب الرقابة فتح أبواباً خلفية للتربح والتلاعب في الدواء البيطري

خبير استزراع سمكي: زيادة التكلفة وانخفاض الأسعار وتراجع القوة الشرائية.. وارتفاع أسعار الأعلاف تحديات تواجه القطاع

.. واستشاري: تطوير سلالات البلطي أهم خطوات زيادة الإنتاج

«أحمد حمزة»: جلود الأسماك تستخدم كبديل لمرضى الحروق ولا بد من تعظيم القيمة الإنتاجية

لجوء بعض المنتجين للصيد المبكر نتيجة الخوف من نفوق البلطي عمل على انخفاض المعروض بالسوق

خبير إنتاج حيواني: الحكومة تسعى لتوفير اللحوم الحمراء خلال «رمضان» بسعر مناسب

«الإرشاد الزراعي»: تجميع الحيازات الصغيرة والعودة للأحواض والدورة الزراعية وتحسين سلالات الإنتاج الحيواني أهم توصيات المشاركين بدورة الاتجاهات الحديثة فى الزراعة

رئيس البحوث الزراعية الأسبق: القمح يواجه تحدياً كبيراً مع المناخ و3.5 مليون فدان المساحة المنزرعة

الصفحة الثامنة

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