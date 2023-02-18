قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» اليوم: «صحة كريمة لكل المصريين»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالإنجازات في القطاع الطبي في الـ8 سنوات الأخيرة والمبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الصحية في كل المحافظات، بعنوان «صحة كريمة لكل المصريين» وعنوان آخر «صحة المصريين في أمان».

حقوق المصريين في الصحة

وجاء في الملف: على مدار 8 سنوات، اهتمت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقوق الإنسان المصري الأصيلة، الحق في التعليم والحق في الغذاء والكساء والعمل، وعلى رأسها الحق في الصحة، والتمتع بصحة جيدة بشكل ممنهج يشمل جميع المصريين، بعد أن تسببت سنوات طويلة من الإهمال في تفشي أمراض سهلة العلاج بين المصريين.

ليس هذا فحسب، بل أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ صحة المواطن المصري مسألة «أمن قومي» تخطو بها الدولة خطواتها الثابتة نحو جمهورية جديدة خالية من الأمراض ويتمتع فيها المواطن بصحة جيدة ومنظومة صحية متكاملة تليق بمكانة المواطن المصري، وشرع الرئيس في تغيير المنظومة الصحية من جميع أركانها.

المبادرات الرئاسية في ملف الصحة

كما عملت الدولة على الإسراع بتوفير الخدمة بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، ولعل من هذه المبادرات، القضاء على فيروس «سي» الذى نهش أكباد ملايين المصريين، والقضاء على قوائم الانتظار التي عانى المواطن المصري بسببها أمام المستشفيات، التغير الذى تحقق في المنظومة الصحية لا أحد يستطيع أن ينكره لأنه ملموس على أرض الواقع ونال إشادات دولية، بل ولوحظ في جائحة فيروس كورونا التي أربكت أقوى الأنظمة الصحية على مستوى العالم، فكشفت الجائحة عن قدرة مصر على عبور الأزمة بشكل احترافي، إذ أتت صحة المواطن في المقام الأول، وقد استعرضت «الوطن» في هذا الملف صحة المواطن المصري في الجمهورية الجديدة.