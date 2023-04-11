موعد عودة استقرار الطقس وارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وكذلك استقرارا في حالة الطقس على كل أنحاء البلاد، وسط اعتدال المناخ وتحسن في درجات الحرارة بجميع أرجاء الجمهورية.

تحسن في حالة الطقس

ويشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن طقس يوم الجمعة سوف يشهد ارتفاع درجتين على كل محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة القادمة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة القادم، حيث سجلت القاهرة والوجه البحري العظمي 25 درجة مئوية والصغري 15 درجة مئوية، كما سجلت درجة الحرارة بالسواحل الشمالية، العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة في جنوب سيناء، العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

كما سجلت درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، أما في جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، كما تنشط الرياح علي جنوب سيناء علي فترات متقطعة.