حبس متهم بالإتجار بمخدري الهيروين والأيس بالقاهرة

خضع المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لجلسة تحقيق للادلاء باقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق

الإتجار بمخدري الهروين والأيس

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الأيس وزنت كيلو جرام، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش، وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول، وميزان حساس، وكمية من المشغولات الذهبية.

الموقف القانوني

ومن جهته قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.