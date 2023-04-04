عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ12».

الكتيبة 101

الحلقات الـ12 من مسلسلات رمضان شهدت أحداثا مشوقة، ففي الكتيبة 101 نفذ الجيش عملية جديدة على زرعة بها مكان لتخزين وتصنيع العبوات، وهي العملية الأولى لأحمد صلاح حسني مع عمرو يوسف ونجحا فيها بسهولة.

مسلسل رسالة الإمام

وفي مسلسل رسالة الإمام، بدأ الإمام الشافعي في تقديم دروسه الدينية بالمسجد، وفوجئ المصلون بأصوات خارج المسجد لرجال الشرطة الذين كانوا يقودهم نضال الشافعي، والذي هرب بعد القضاء على بعض الرجال.

مسلسل الكبير أوي

وفي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، قررت شروق اللجوء للفضيحة من أجل الترويج لمنتج معين على السوشيال ميديا وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الصفارة

وفي مسلسل الصفارة، اكتشف شفيق بأن هناك فرق كبير بين السلبية واللامبالاة والرضا بالمقسوم والمكتوب، والذي كان يعيش على أنه راضٍ بكل شيء حتى أصبحت حياته مليئة بالمشكلات والصعاب، وهنا قرر أن يصفر حتى يخرج من العالم الذي يعيش فيه.

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل عملة نادرة، حرض ابن عطية على قتل أخيه حسن أبو عصايا خلال انشغال الناس في المولد، وبرر ذلك بأنه سيموت بسبب مرضه خلال سنة، لكن لو مرت السنة فإن ابنه عصام سيكون قويا والكبير من بعده.