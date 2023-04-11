«الصيد الآلي» بالبرلس تحذر من اضطراب الملاحة اليوم: ارتفاع أمواج البحر

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بمدينة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، حيث تتخطى حاجز 3.5 متر، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن سواحل محافظة كفر الشيخ بالمدن الساحلية في مطوبس، والبرلس، وبلطيم، تشهد نشاطا كبيرا للرياح، وتؤثر على حركة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عمل الصيادين.

ترقب في حركة الصيد بالبرلس

وأوضح «شرابي»، أنه على جموع الصيادين في مطوبس، وبلطيم، والبرلس، وسيدي سالم، ضرورة توخي الحذر حال الإقلاع ضمن رحلات صيد بالبحر المتوسط، وكذلك ضرورة العودة بمراكبهم للشاطئ حال طلب اللجوء إلى ذلك جراء حالة الطقس المتقلب والرياح العاصفة.

طقس الثلاثاء بسواحل كفر الشيخ

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح، اليوم الثلاثاء، في محافظة كفر الشيخ، تصل لـ21 كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 70%، والرطوبة 51%، فيما تسجل درجات الحرارة العظمي في المحافظة 23 مئوية للعظمى، و11 للصغرى.