القبض علي شخصين بتهمة الاعتداء على فتاة داخل أحد الشاليهات بالسويس

رصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن قيام 3 أشخاص، باستدراج إحدى الفتيات والتعدي عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس.

وذكرت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من (إحدى الفتيات، مقيمة بالسويس) بتضررها من (شخصين، مقيمين بمحافظة السويس)؛ لقيامهما بالتعدي عليها «تم ضبطهما»، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الشاكية.

وقرر المتهمان أنه توجد علاقة بين أحدهما والشاكية، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به، وبتاريخ الواقعة اتفق معها على التقابل بالشاليه سالف الذكر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.