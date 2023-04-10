حبس عاطل ضبط بمواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الاثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش على نشاط واسع قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمباحث الجنائية، حول نشاط المتهم واتجاره في المواد المخدرة على نشاط واسع.

القبض على المتهم

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، أحد مروجي مخدر الحشيش في دائرة مركز ومدينة أبوصوير، خلال تحركه مستقلاً سيارة بدائرة المركز، وبتفتيش السيارة عثر بها على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وبحسب تحريات ضباط مكافحة المخدرات، فإن المتهم له معلومات جنائية وسبق ضبطه في عدة قضايا حيازة وتجارة مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري.

التحريات: كان ينوي بيعها قبل العيد

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم كان ينوي توزيع الكمية على صغار التجار في مراكز القنطرة غرب وأبوصوير ومركز الإسماعيلية، قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

العقوبة تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى السجن المؤبد، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى العقوبة بكل تمثله عملية الاتجار من خطر على الفرد والمجتمع.

وأضاف أن المتهمين ممن سبق اتهامهم في قضايا جنائية قد يكون بينها قضايا مخدرات، تشدد العقوبة عليهم لما يمثلونه من خطر على المجتمع.