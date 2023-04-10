موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023، ويذاع عبر قناة ON، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويخرجها خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON يأتي في الساعة 6:15 صباحا، إعادة أخرى الساعة 11:15 مساءً، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة الساعة 7.30 مساءً، وتأتي قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مسلسل سره الباتع

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON يعطي فرصة للمشاهدين ومتابعين مسلسل سره الباتع، الذين فاتهم العرض الأول للحلقة على قناة أون، ويقدمه مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السعدني في دور حامد، وحنان مطاوع في دور صافية، وعايدة رياض في دور والدة صافية.