مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. اتفاق مهم بين «شيرين ورؤوف» بعد التصالح

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أحداثا مثيرة؛ إذ يحتفل «سيف» بخطوبته وتصالح والداته عقب خلاف على الإرث، وأعلن «رؤف» اعتذاره لـ«شيرين» أمام الجميع وأخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ونصح «رؤوف» خطيبة شقيقه «سيف» أن تتصالح مع والدها الذي طلق والدتها في وقت سابق ورقص الجميع رقص الاحتفال بالأخبار السعيدة والخطوبة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، عودة العلاقة طبيعية بين شيرين ووالدها، وعادت الدكتورة نجيبة لزوجها الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشيج، وعادت أيضا «يارا» لـ«يوسف» بعد أن اعتذر غليها وطالب، منها أن تسامحه نادما على خيانته لها.

كما عادت العلاقة طبيعية جدا بين «رؤف» و«شيرين» بعد أن اتفقا على قواعد ينفذوها، أهمها «اللي مخنوق من حد في حاجة يقولها له على طول»، وأصبح زوج مثالي ودون له الدكتور طه عياد مذكراته في كتابه وأهداه لزوجته شيرين التي فرحت به».

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.