ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج.. رؤوف يدخل في غيبوبة

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أحداثا مثيرة، فبعد فترة طويلة من المشكلات والخلافات، عادت العلاقات الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي، بعد مراجعة كل طرف لنفسه وكتابة مذكراته كزوج أو زوجة تعاني من مشكلات طبيعية تشوب أي علاقة.

وتعرض «رؤوف» في الحلقة الأخيرة لحادث سير ودخل في غيوبة رأي نفسه يغرف بملابسه الرسمية في بانيو حمام قديم، ليخبره الدكتور طه عياد بأن الطريق الذي يسير فيه هو الصحيح، وينصحه بمصالحة زوجته شيرين والعودة لهان ويخبره بأنه رغم المشاكل التى عاني منها والتي بسببها لجأ إليه كزوج يعاني من مشاكل ويريد حلها، بأنه «أكثر زوج طبيعي في الدنيا».

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زواج

وشهد ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، احتفال «سيف» بخطوبته وشهد الحفل تصالح والداته «فردوس» على شقيقتها «منال»؛ إذ كان بينهما خلاف على الإرث، وهو الحدث الذي لم يصدقه الجميع بعد مقاطعة كبيرة بينهما، وتمت الخطوبة بشكل رسمي فى حفل حضره الأسرة والأصدقاء المقربون، وأعلن «رؤف» اعتذاره لـ«شيرين» أمام الجميع وأخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ونصح «رؤوف» خطيبة شقيقه «سيف» أن تتصالح مع والدها الذي طلق والدتها في وقت سابق، وتركهم دون أي سؤال، وهو ما رفضته لكنه أقنعها بالموافقة وتم الصلح ورقص الجميع رقص الاحتفال بالأخبار السعيدة والخطوبة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، عودة العلاقة طبيية بين شيرين ووالده والتي انتابها الخلاف بسبب زواجه من فتاة تصغرها في السن، أما الألان فقد باركت لهما حملها في توأم ينتظر قدومهن كما عادت الدكتورة نجيبة لزوجها الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشيج، وقدمت له الورود خلال حفل توقع كتابه الجديدة، ليبدأن حياة جديدة سعيد، متعلمين من تجاربهما، وعادت أيضا «يارا» لـ«يوسف» بعد أن اعتذر إليها وطلب منها أن تسامحه نادما على خيانته لها.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.