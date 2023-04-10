مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. هند ترفض الزواج من شقيق زوجها المتوفى

سردت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، تفاصيل جديدة حيث كشفت عن موقف هند من الزواج من شقيق زوجها المتوفى والذي جاء بالرفض كونها ترى أن علاقتها به علاقة أشقاء وليست علاقات عاطفية ومن هنا توقت قصة الزواج بعد أن كان خالها قد فرض عليها الأمر.

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام

وتعرضت هند لتأنيب وعتاب من خالها جمال الدين كبير التجار لما سببته له من إحراج، وطلبت هند منه مسامحتها ولكنه رفض، الأمر الذي أثر بالسلب على الحالة النفسية لهند وشعرت بالذنب تجاه ما فعلته بعد ما توترت علاقتها مع خالها وشقيق زوجها.

كما تناولت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام مشهد أظهر مدى عطف السيدة نفيسة «فرح بسيسو» على أهالي الفسطاط حيث كانت تحاول السيدة نفسية أن تهون على السيدة للعجوز التي تفتقد ابنها وتطلب من أهل بيتها أن يرعوها كلما مرت عليها ولا يتأخروا عنها في شيء.

الحلقة العشرين من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة العشرين من مسلسل رسالة الإمام عن ما ستفعله هند بعد أن توقفت حفل زواجها من شقيق زوجها وعن رد فعل حبيبها عمرو «رامز أمير» وهل سيتقدم بطلب من خالها للزوج منها؟.