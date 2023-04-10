مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. الطفل السارق «إبراهيم» ينقذ جده من الموت

سردت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي تفاصيل جديدة في أحداث المسلسل، ففي مشهد داخل منزل الطفل إبراهيم، ظهرت والدته تعطي جده المريض علاجا خاطئا دون قصد وكان الجد يتألم منه كثيرا.

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام

وما من الطفل إبراهيم إلا أن تدخل وأوقف والدته عن معالجة جده بالدواء الذي تستخدمه وينصحها بأن تعرضه على طبيب، وذلك بعد أن رأى المرض يشتد على جده وما من والدته إلا أن ترفض وتصر على أنها تعطيه الدواء الصحيح حتى تحدث الجد قائلا بالغة العامية: أنا تعبت جدا من الدواء ده أنا شايف إني أروح لدكتور ومن هنا تتوقف والدة إبراهيم عن معالجته بهذا الدواء.

الطفل إبراهيم

وكان بداية ظهور الطفل إبراهيم في أولى حلقات المسلسل عندما كان يطاره أحد التجار بسوق الفسطاط بسبب سرقته لإحدى مبيعاته وتصادف لقاؤه بالإمام الشافعي أثناء محاولة هربه وما من الإمام إلا قرر تبنيه وتعليمه.