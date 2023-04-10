مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. ماذا فعلت السيدة نفيسة مع صاحبة الابن المفقود؟

سردت الحلقة الـ19 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، تفاصيل جديدة في أحداث المسلسل ظهر في مشهد مدى حب السيدة نفيسة «فرح بسيسو» لأهالي الفسطاط «مصر» وحرصها على مد يد المساعدة للجميع، حيث أمرت السيدة نفيسة أهل بيتها أن يرعوا السيدة صاحبة الابن المفقود ومدها باحتياجاتها الأساسية وعدم تركها عرضة للظروف القاسية التي تتعرض لها بفقدان ابنها.

الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

وكانت السيدة نفسية قد التقت خلال الحلقات السابقة من المسلسل بالسيدة صاحبة الابن المفقود أثناء تجولها بشوارع الفسطاط، وطلبت من قائد الشرطة «السري» بأمر رجاله بالبحث عنه كمحاولة منها لتخفيف آلام الحزن التي لحقت بها جراء فقدانها لابنها.

الابن المفقود

ومن المنتظر أن تكشف الحلقات المقبلة من مسلسل رسالة الإمام عن حقيقة ابن السيدة المفقود وسر اختفائه طوال تلك الفترة الماضية.