إصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة أمام مركز سمالوط، بشمال المنيا، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5924 ص ا ج، ميكروباص، بطريق الجيش الصحراوي الشرقي، قي شمال مدخل البستان بمركز سمالوط، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

نقل 9 مصابين إلى مستشفي سمالوط

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من: مجدي صبره موسي 38 عاما، عبد الكريم محمود 24 عاما، بركات عكاشة 62 عاما، سميرة أحمد 11 عاما، أميرة جابر 39 عاما، أحمد عباس 39 عاما، وأبنائه كريم 5 سنوات، وشقيقتيه فرحة 5 سنوات، أماني 3 سنوات، إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وجميعهم يقيمون في محافظة قنا.

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا العام "مصطفي.ح" 40 عاما، مقيم بالقاهرة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأفادت التحريات الأولية، سقوطه من علو بشارع كورنيش مدينة المنيا.