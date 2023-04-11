بتر قدم شاب إثر سقوطه من قطار الصعيد في قنا

أصيب شاب بقطع في القدم اليمنى، اليوم، إثر سقوطه من القطار على مزلقان السيد عبدالرحيم القناوي في مدينة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

حادث قطار قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لشاب سقط من قطار الصعيد على مزلقان السيد عبدالرحيم القناوي في بندر قنا

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف قنا، وتبين إصابة حسن عبدالرؤف حسین، 22 عامًا، مقيم مدينة قنا، قطع بالقدم اليمنى إثر سقوطه من القطار على مزلقان السيد عبد الرحيم القناوي.

وجرى نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما.

ركة القطارات لم تتأثر بالحادث

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في قنا، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث في الاتجاهين القبلي والبحري.