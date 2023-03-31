مصرع شاب أسفل عجلات قطار الصعيد في قنا

لقى شاب مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر حادث قطار في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المركز.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار في أبوتشت.

مصرع شاب في حادث قطار بأبوتشت

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «محمد ع.»، 29 عاما، مقيم في جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، في حادث قطار في أبوتشت بقنا.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن الشاب المتوفى سقط أسفل عجلات القطار، أثناء سيرة في إحدى محطات أبوتشت شمال محافظة قنا، ووفاته في الحال.

وانتقلت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتمكن المسعفون من جمع الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

عدم تأثر حركة القطارات

وقال مصدر في السكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث في الاتجاهين القبلي والبحري.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.