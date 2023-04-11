مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. أحمد العوضي يحاول قتل ياسمين عبدالعزيز

تناولت الحلقة الـ19 من المسلسل الشهير ضرب نار أحداثا قوية ومتسارعة، وذلك بعدما ذهبت مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى أحد الديسكوهات لتسهر مع زوجها زيدان، والذي يجسد شخصيته ماجد المصري، ولكنها خلال وجودها فيه تتقابل مع جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

وفيرأى جابر الكوماندا مهرة، ما جعله يشتعل من داخله محاولًا أن يقتلها خاصة أنه رآها مع زيدان للمرة الأولي منذ زواجهما سويا، إلا أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينوي فعله، وتحدث معه حول ما يريده منها، وأعطى له نصائح ليستطيع ان يحصل على حقه بشكل محترف.

موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.