رئيسة تايوان: مناورات السيف المشترك الصينية ليست تصرفا مسؤولا

قالت رئيسة تايوان، «تساي إينج وين»، إن المناورات العسكرية الصينية ليست تصرفا مسؤولا من بلد كبير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، اختتمت الصين، مناورات السيف المشترك العسكرية التي بدأتها «بكين»، يوم السبت الماضي، في محيط جزيرة تايوان.

وجاءت مناورات السيف المشترك بعد اجتماع يوم الأربعاء الماضي في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان «تساي إينج وين» ورئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري، كيفن مكارثي.

نشر العشرات من طائرات «جي 16» و«جي 10 سي»

ونشرت القوة الجوية التابعة لقيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني، العشرات من الطائرات المقاتلة من طرازي «جي 16» و«جي 10 سي» المزودة بالذخيرة الحية لتنفيذ موجات متعددة من الضربات على أهداف جوية متوسطة وبعيدة المدى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في تقرير حول اختتام مناورات السيف المشترك.

من جانبه، قال الكولونيل الكبير في القوات الجوية الصينية، «تشانج بن مينج»،، إنه خلال العمليات، تقدمت القوات نحو جزيرة تايوان وحاصرتها من اتجاهات متعددة، خلال اختبار شامل لقدرات قوات بلاده على فرض السيطرة والضربات الدقيقة والحصار ثلاثي الأبعاد.

وأضاف «مينج»، أن القوات الصينية، جاهزة وقادرة على القتال في أي وقت لسحق أي شكل من أشكال محاولة السعي «استقلال تايوان»، والتدخل الخارجي.

وكانت وزارة الدفاع الصينية، على لسان المتحدث باسمها«شي يي»، شددت في وقت سابق، على أن «بكين» ستمنع استقلال تايوان، وكل محاولات التدخل الخارجي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.