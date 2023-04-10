تايوان تعلن رصد 91 طائرة صينية و12 سفينة حربية قرب الجزيرة

أعلنت تايوان أنه تم رصد 91 طائرة صينية و12 سفينة حربية قرب الجزيرة، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

تايوان: الصين تقوض الأمن والسلام في المنطقة

وقالت تايوان إن الصين تقوض الأمن والسلام في المنطقة، وذلك عقب إنهاء المناورات العسكرية لبكين حول الجزيرة، في حين قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين ستمنع استقلال تايوان وكل محاولات التدخل الخارجي.

الصين: المناورات العسكرية كانت رسالة تحذير إلى تايوان

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية شي يي، اليوم، إنه تم انتهاء المناورات بالذخيرة الحية التي استمرت 3 أيام حول الجزيرة، وفاقمت مخاوف تايبه، لافتا إلى أن تلك التدريبات كانت رسالة تحذير إلى الجزيرة التي تسعى إلى الاستقلال.

بكين ربما تستعد لمحاصرة جزيرة تايوان

من جهة أخرى، قال السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، في وقت سابق، إنه يعتقد أن الصين ربما تستعد لمحاصرة جزيرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع القريبة المقبلة، ودعا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى تدابير جوابية من جانب الولايات المتحدة.