مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 19.. يحيى يحاول إنقاذ سينو من الكهنة

بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل يحيى وكنوز 2 بعثور يحيى على صديقه مازن بعد أن اختفى بشكل مفاجئ، حيث قام بالبحث في أماكن عديدة عنه بعدما أخذه معه في بوابة الزمن التي تعيدهم لأيام الفراعنة.

واستعان يحيى بسينو للبحث عن صديقه مازن بعدما ذهبا للبحث عن الطعام، ليجدا الكهنة يأكلان طعام الملوك، حتى قام باصطحابه لأنقاذ سينو من يد الكهنة بعدما أوقعوا به .

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنتج مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدته.