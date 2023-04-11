مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 19.. يحيى يظهر أمام الملك رمسيس الثالث

تناولت الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز 2 ظهور بطل العمل يحيى أمام الملك رمسيس الثالث، فيما اعتقد الأخير أنه جاسوسا، بينما حاول يحيى مرارا وتكرارا أن يؤكد له أنه من كيميت ومحب لها، حيث نصح الملك بأن يكون هناك خطة خداع لمهاجمة الغزاة قبل أن يهاجموهم، بينما قال الملك له على خطته والتي تقتضي بالمحاربة في مكان معين وبشكل مفاجئ.

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنتج مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدته.