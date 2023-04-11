إقبال كبير على عروض الليالي الرمضانية بممشى أهل السويس

شهدت عروض ليالي ثقافة السويس الرمضانية، إقبالا كبيرا من الجمهور على ممشى أهل السويس بطريق بور توفيق المطل على خليج السويس.

ونظم فرع ثقافة السويس، حفلا فنيا ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، إذ قدم من خلال كورال الطلائع بفيصل عدد من الفقرات التي نالت إعجاب الحضور.

وقدم كورال طلائع فيصل، بقيادة المايسترو غريب غندور، باقة من أجمل الأغاني الرمضانية والابتهالات والأناشيد الدينية، منها «على رمش عيونها، سلام الله ياطه، وحوي ياحوى، رمضان كريم، سألوني الناس»، وغيرها من أغاني رمضان.

وشهد الحفل سعادة غامرة من الأطفال بسبب إقامة ورشة رسم على الوجوه للأطفال، ونظم بيت ثقافة العمدة مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا على الأطفال.

يذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية تجرى تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.