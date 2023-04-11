الانتهاء من رفع تراكمات مياه الصرف الصحي من حي الجناين في السويس

وجه اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين في محافظة السويس، برفع آثار توقف محطة الصرف بالجبلايات، والدفع بسيارات الكسح إلى المناطق المتضررة.

التعاون بين الأحياء في السويس

وأوضح في بيان صحفي، أنه جرى الاستعانة بسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من حي الأربعين وحي فيصل لسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المياه، وعودة الأمور إلى طبيعتها، ورفع المياه التي تكونت في عدد من الشوارع.

وكثف غرفة عمليات محافظة السويس من عملية شفط المياه المتراكمة في بعض المناطق نتيجة توقف محطة صرف الجبلايات،وجرى الانتهاء منها خلال ساعة فقط.