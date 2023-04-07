أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة السويس 2023

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أسماء 62 مسجدًا مسموح الاعتكاف بها في مختلف أحياء السويس.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، في بيان، إنه جرى تجهيز 62 مسجدا موزعة جغرافيا، بجميع أحياء المحافظة، إضافة لتجهيز 98 مسجدا لصلاة التهجد.

المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة السويس

وأشار إلى أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة السويس، هي:

- الشهيد سمير السلام .. محمد أبو الخير عاطف إمام وخطيب.

- عمرو بن العاص السلام.. حسن حسن حسن مصطفى إمام وخطيب.

- مجمع الرحمة السلام.. إبراهيم معوض رمضان شبانة إمام وخطيب.

- أحباب المصطفى في الهاويس الجناين.. محمود حسين رجب حسين إمام وخطيب.

- الشهيد إبراهيم يوسف أبو عثمان، في الجناين.. محمد السيد محمد عصر إمام وخطيب.

- النور، في المشروع الجناين .. أحمد عبد المحسن محمد إمام وخطيب.

- الكوبري في قرية عامر الجناين.. سامح الشحات جوده إمام وخطيب.

- عمرو بن العاص في الكيلو 46 الجناين.. أشرف محمد سليمان إمام وخطيب

-عمر بن عبد العزيز العمدة الجناين ،محمود السيد علي إمام وخطيب

-أبو العزايم شندورة الجناين ،محمود حسن شعبان إمام وخطيب

-التقوى كبريت البحارة الجناين ،محمد عبد هلال صالح عبد هللا إمام وخطيب

- كبريت المفارق كبريت المفارق الجناين ،محمد عبد هللا أحمد إمام وخطيب

- الجلاء جنيفة الجناين ،أحمد علي إبراهيم سليمان إمام وخطيب.

- عبد الوهاب الرخاوي الأمل فيصل ،عبدالله شحات أحمد شحات إمام وخطيب

-المصطفى الأمل فيصل عمر أكرم البدوي إمام وخطيب

وتضم المساجد المسموح الاعتكاف بها خلال العشر الأواخر من رمضان

-السيدة خديجة 24 أكتوبر فيصل ،محمد ممدوح رزق إمام وخطيب

-الفاروق عمر 24 أكتوبر فيصل ،خالد إسماعيل عبدالرحمن إمام وخطيب

-الحرمين الموشي فيصل ،معاذ السيد محمد حمودة إمام وخطيب

- الفتح الموشي فيصل ،عبدالله حمدي عاشور إمام وخطيب

- سيد الشهداء حمزة الصباح فيصل، محمد سعيد منصور علي إمام وخطيب

-الرحمن الصباح فيصل، ناصر غريب محمد إمام وخطيب

- جمال حامد المستقبل فيصل ،أحمد محمد أحمد ابراهيم إمام وخطيب

- السيدة حفصة المستقبل فيصل، محمد حلمي عبد المولى علي إمام وخطيب

- الجامع الكبير السلام 1 فيصل ،محمود السعيد محمد علي إمام وخطيب

- نور الإسالم السالم 1 فيصل عبد هلال عاطف محمد إمام وخطيب

- سعد بن أبي وقاص السلام 1 فيصل أحمد علي محمد عبد الغفار إمام وخطيب

- الحبيب السلام 1 فيصل ،محمود ابراهيم محمد عزب إمام وخطيب

- المدينة المنورة حي المدينة فيصل ،ويده حمدان ويده إمام وخطيب

- الطائف حي الطائف فيصل ،عبده محمد السيد إبراهيم إمام وخطيب

- نور الإسلام الحرفيين فيصل، أبو بكر محمد محمد علي إمام وخطيب

- شمس الدين خفاجي السلام 1 فيصل أحمد محمود أحمد شردي خطيب مكافأة

- الصحابة الموشي فيصل ،أسامه عبد الإله دندراوي خطيب مكافأة

- الغريب الغريب السويس ،أحمد عبد الله راغب محمود إمام وخطيب

-الخضر / الخضر السويس ،محمد زكى ثابت

كما أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس عن مساجد أخرى للاعتكاف وهي:

- بدر بور توفيق السويس، السيد محمد السيد إمام وخطيب

- أبوبكر الصديق بور توفيق السويس ،أحمد شكرى أحمد عبدالسالم إمام وخطيب

- المحروسة المالحة السويس محمد المتولى، سعد يحيى إمام وخطيب

- المعهد الديني المالحة السويس محمود عطيت هلال محمد إمام وخطيب

- السراج المنير.. سيد أحمد حامد إمام وخطيب

- الرحمة .. محمود حسن محمود إمام وخطيب

- النور الفرز السويس ، متولى صالح متولى إبراهيم إمام وخطيب

- أشرف عبد الدايم الفرز السويس عيد عبد الواحد فاضل إمام وخطيب

- الشهداء شارع الشهداء السويس عمر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب

- فاطمة الزهراء شارع الشهداء السويس محمد ابراهيم حسين إمام وخطيب

- أبوالعزائم شارع الجيش السويس محمود محمد عبد العظيم إمام وخطيب

- أبو الأنبياء شارع الجيش السويس محمد محمد اسماعيل إمام وخطيب

- الطرابلسي السوق السويس ،أحمد سليمان خضر إمام وخطيب

-عمر بن الخطاب رتل القلزم السويس ،محمد عبد الحليم محمد إمام وخطيب

-التوبة المثلث الأربعين ،عبد الرحمن أحمد عبد العزيز إمام وخطيب

-المصطفى شارع المدين المنورة الأربعين ،محمد أمين سعيد إمام وخطيب

- أحباب المصطفى الألبان الأربعين ،عبد العال عمر محمد إمام وخطيب

- الفتح السادات الأربعين ،عبد الباسط محمد السيد إمام وخطيب

- الأبرار شارع أحمد عرابي الأربعين ،صابر محمد عبد الباقى إمام وخطيب

- الصداقة والإخاء شارع النيل الأربعين، أحمد حمدي عبد الفتاح إمام وخطيب

- السالم كفر العرب الأربعين، أحمد سعد أحمد إمام وخطيب

- سيدنا محمد كفر عقدة الأربعين، صالح صالح فتحي إمام إمام وخطييب.