يهتم المقبلون على الزواج بالبحث عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة السويس، ومعرفة الأوراق المطلوبة، للمشاركة في مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج.

لذا توفر «الوطن» هذه الأماكن لمتابعيها، في إطار الخدمات التى تهم المواطنين..

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة السويس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس،إن المديرية تعمل على تسهيل مهام الأزواج الذين يرغبون في الحصول على الشهادة الصحية وأن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة السويس هي

1- مركز طبي الأربعين شارع الدمرانى بجوار جمعية القلعة الاربعين السويس

2- مركز طبي الشروق الجناين جبلاية السيد هاشم الجناين السويس

3- مركز طبي الإيمان بالأربعين مساكن الايمان أمام مسجد حمزه بن عبد المطلب

4- وحده طب اسره التوفيق مدينة التوفيق، عتاقة السويس، امام مدرسة محمد متولى الشعراوى،

5- مركز طبي الصباح ش.المحكمة بجوار مصنع الكوكاكولا عرض الخريطة ،فيصل السويس

على ان تكون الشهادة الصحية مسجلة في السجلات التابعة لمديرية الصحة، بعد أخذ العينات وأستخراج التحاليل المطلوبة، ومسجل عليها رقم التسجيل الخاص

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وأوضحت مديرية الصحة فى محافظة السويس إن الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 هي :

صورة الرقم القومي للعروس "سارية".

بطاقة الرقم القومي للعريس "سارية".

تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج

وتبلغ قيمة تكلفة الشهادة الصحية للزواج بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان صحفي، فإنّها تبلغ نحو 220 جنيهًا بينها 180 جنيهًا قيمة رسوم التحاليل، فضلًا عن 40 جنيهُا رسوم طباعة نتيجة التحاليل.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

وتشمل فحوصات ما قبل الزواج نحو 12 نوعًا من أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج والتي تتضمن:

فحص RH معملي.

تحديد نسبة الهيموجلوبين في الدم.

تحديد فصيلة الدم.

اكتشاف الأمراض الفيروسية متضمنة فيروس C وB، والالتهاب الكبدي الفيروسي.

الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط، والسكر، والسمنة.

الكشف عن فيروس الإيدز "نقص المناعة المكتسبة" HIV.

اكتشاف الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط.

فحص نفسي للتأكد من عدم وجود أي ظواهر تؤثر على الحالة النفسية من خلال استبيان نفسي والتأكد من القدرة على القيام بالوظائف العادية.

المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية.

الحد من الأمراض المنقولة من الأم للجنين.

الحد من الأمراض المنقولة جنسيًا.

الإحالة للجهات المختصة في حالة اكتشاف أي مرض وراثي أو إصابة فيروسية.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وتبلغ مدة صلاحية شهادة الزواج نحو 6 أشهر فقط بدايةً من تاريخ إصدارها، ويتم عمل التحاليل في مدة تقل عن 14 يومًا قبل الزواج