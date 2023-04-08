المحاكمة المنتهية مجرد بداية.. متاعب قضائية جديدة تلوح أمام ترامب

على الرغم من أن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت بالدفع بأنه غير مذنب في نحو 34 تهمة جنائية رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، إلا أن هناك محاكمات أخرى واتهامات جديدة تطارد ترامب.

متاعب قضائية جديدة تلوح أمام ترامب

وبصرف النظر عن محاكمة مانهاتن، فإن هناك متاعب قضائية تلوح أمام ترامب، وفق تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حيث قال جابريل صوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري لدونالد ترامب السابق، إن هناك 4 ملاحقات قضائية ضده تحت رئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأضاف أن هناك تحقيقات تجري في ولاية جورجيا حول ممارسته ضغوطا على مسؤولين في الولاية، ما يعني أن هناك تزوير الانتخابات.

وتابع صوما إن المحاكمة الثالثة التي تنتظر ترامب، فهي في واشنطن لمساءلته عن سبب استيلائه على معلومات سرية وجدت في منزله في مارالاغو، فلوريدا، موضحًا أن المحاكمة الرابعة تتعلق بمسالة اقتحام مبنى الكونجرس.

موعد محاكمة ترامب المقبلة

ووفق المعلن فإن موعد المحكمة التالي في القضية، سيكون يوم 4 ديسمبر، حيث سيقوم القاضي بإصدار قراره، وفق موقع «politico».

وعلى الرغم من أن طلب محامي ترامب بطلب إعفاء الرئيس السابق من الحضور للمحكمة، إلا أن القاضي رفض، لكنه أضاف إذا ظهر لعدم تمكن موكلك من الظهور في ذلك التاريخ فيمكن استثناء ترامب من الحضور.

تمزيق البلاد بسبب محاكمة ترامب

وبعد المحاكمة الأولى أصبحت هناك مخاوف عظيمة تجتاح الولايات المتحدة حاليًا بعد خضوع الرئيس السابق دونالد ترامب لأول محاكمة جنائية له يوم الثلاثاء الماضي، في مقاطعة مانهاتن بنيويورك، خاصة أن هناك لائحة جديدة ومتاعب قضائية لا تزال تلوح في الأفق، ما يجعل البعض يتوقع أسوأ السيناريوهات التي قد تؤدي لتمزيق الولايات المتحدة، وفق تقرير نشر عبر موقع CNN الأمريكي.

وبحسب تقرير الـ"سي إن إن" الأمريكي، فإن محاكمة ترامب سوف تمزق البلاد، فبينما يعتقد البعض أن قضية ألفين براغ المدعى العام لمقاطعة مانهاتن قد يكون لديها أدلة قوية لجرائم دونالد ترامب، وعلى الرغم من أن نظريته القانونية غامضة ومعقدة وتبدو وكأنها تحاول إدانة الرئيس السابق خلال حملة انتخابية عمرها 7 سنوات من السهل نشرها للجمهور.

بينما يرى البعض أن ترامب سيرد بشكل غاضب يؤدي إلى انقسامات أعمق في الدولة، وقد يؤدي إلى اضطرابات قد تلحق الأذى بالمؤسسات السياسية والقضائية الحيوية.