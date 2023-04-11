الدكتور سهام يتورط في جريمة قتل بالحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل

ورطة كبيرة وقع فيها الدكتور سهام الطبيب النفسي، بعد أن ورطه مريضه يوسف في جريمة قتل، وبذلك أصبح سهام مهدد بشكل كامل من جانب يوسف، ويستطيع اللجوء للشرطة، بينما تسعى زوجة الدكتور سهام لمعرفة سر تغيره، وتتهمه بالخيانة، وذلك ضمن الأحداث الجديدة في المسلسل الكوميدي كشف مستعجل، الذي يعرض يوميا على شبكتي الحياة ودي إم سي.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل مسلسل اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك فيه كوكبة من النجوم محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على dmc

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل على شبكة قنوات دي إم سي، ، وذلك فى تماما الساعة11 ونصف مساءً.

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كشف مستعجل على الحياة

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام التاسعة والنصف مساء.