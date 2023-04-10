ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر يفلت من جريمة جديدة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل أحداث مثيرة ومفارقات غريبة، حيث أجبر يوسف «مصطفي خاطر»، سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن» الطبيب النفسي الذي يعالجه، على إعادة ترتيب غرفته الشخصية وطلب منه أن ينام على سريره حتى ينجو يوسف ويتعرض هو للأذى إذا قصد أحد الانتقام منهن ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أجبره على الاشتراك معه فى الجرائم التي ينفذها، حيث اعتديا على مسن وسرقا متعلقاته.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل

واستطاع يوسف -مصطفى خاطر- أن يفلت من جريمته، عندما مر على كمين أمني بسلام رغم أنه يحمل جثة قتل صاحبها للسرقة ووضعها في شنطة العربية للتخلص منه بإلقائه في مياه البحر، ورغم أن والد سهام أبوالرجال - محمد عبد الرحمن صرح للشرطة بأنه مخطوف إلا أنهم تأكدوا من أنه يعاني من الزهايمر، لذا حينما أخبرهم بوجود جثة بالسيارة لم يهتموا بحديثهن وتورط بالفعل الدكتور سهام أبو الرجال في جريمة قتل جديدة، بعدما أجبره يوسف على التخلص من الجثة بإلقائها في البحر وتصويره وهو يفعل ذلك.

وعلى صعيد آخر من مسلسل كشف مستعجل، حاول يوسف إقناع سهام أبو الرجال بعلاجه من المرض النفسي ويذكره بالجرائم التي ارتكبها بينما ينصحه الأخير بأن يبتعد عن أهله، محاولاً التركيز في علاجه كما طلب منه، وفتش في متعلقاته الخاصة إلي أن وجد حقيبة متعلقاته واستخرج منها عبوه تشبه مشروبات الكانزن وبمجرد شروعه في فتح العبوة كانت المفجأة، حيث لم تكن مشروب بل كانت قنبلة لتسيب الأعصاب، وأصيبوا جراء الغاز المنبعث منها بحالة من تسيب الأعصاب جعلتهم يتفهون بكلام غير مفهوم ويشبه هوهوة الكلاب.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.