مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة.. توتا ومصطفى خاطر في مكان مخصص للحيوانات

أحداث ومفارقات غريبة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، حاول الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- التركيز في علاجه - يوسف- مصطفى خاطر، كما طلب منه، وفتش في متعلقاته الخاصة إلي أن وجد حقيبته واستخرج منها عبوة تشبه مشروبات الكانز.

أحداث الحلقة الرابعة من كشف مستعجل

شرع سهام أبو الرجال في فتح العبوة فكانت المفاجأة، حيث لم تكن مشروبا بل كانت قنبلة لتسيب الأعصاب، وأصيبا جراء الغاز المنبعث منها بحالة من تسيب الأعصاب جعلتهما يتفوهان بكلام غير مفهوم ويشبه نباح الكلاب.

وعلى صعيد، آخر من مسلسل كشف مستعجل، فاق الثنائي من آثار الغازات ليجدا أنفسهما في مكان مخصص للحيوانات ورسوم على وجوههما أشكال حيوانات.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.