أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالوادي الجديد بأسعار مخفضة وعنوانها

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، عن موعد طرح كحك العيد 2023 بأسعار مخفضة في منافذها، والتي تتميز بجودة منتجاتها المصنوعًة من السمن البلدي، بالإضافة إلى استخدام أحدث ماكينات التصنيع.

وتستعرض «الوطن» أماكن وأسعار كحك العيد 2023 الذي تبدأ مديرية التموين بالمحافظة في طرحها في منافذها المختلفة، والتي تبلغ أكثر من 50 جنيهًا في سعر كيلو الكحك والبسكويت مقارنةً بأسعار المخابز ومحال الحلويات.

طرح كحك العيد 2023 في منافذ التموين بالوادي الجديد

وبدأت منافذ التموين في محافظة الوادي الجديد في طرح كحك العيد 2023، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو ملبن أو عجوة 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 «سادة» يبلغ 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو «عين جمل» 150 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة السادة 130 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور البيتي 160 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت العادي 100 جنيه.

سعر كيلو الكحك والبسكويت «علبة مشكلة» 120 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت اللوكس 120 جنيهًا.

سعر الكحك والبسكويت 2023 «علبة 2 كيلو مشكلة» 250 جنيهًا.

سعر الكحك والبسكويت 2023 علبة مشكلة وزن 2 كيلو ونصف تبلغ 300 جنيه.

سعر الكحك والبسكويت 2023 علبة مشكلة 3 كيلو تضم «غُريبة وبيتيفور».. 350 جنيهًا.

الكحك والبسكويت 2023

وخصصت عدد كبير من المحال الحلوي والمخابز أسعار الكحك والبسكويت 2023 هذا العام، والذي يبدأ سعر كيلو الكحك والبسكويت من 170 جنيهًا للكيلو المشكل، بينما الـ2 كيلو يبدأ من 250 جنيهًا، فيما يبدأ سعر الـ3 كيلو من 330 جنيهًا للكيلو.

عادات واحاتية للكحك والبسكويت 2023

وفي محافظة الوادي الجديد يحرص أهالي المجتمع الواحاتي على التجمعات العائلية لتصنيع الكحك والبسكويت في المنزل، حيث تجتمع سيدات العائلة الواحدة والجيران في منزل إحداهن، ويصنعن معًا الكحك والبسكويت في المنزل ويبدأ في ذلك الوقت الأطفال باللهو بجوارهن ويتناولون الكعك والبسكوت فور خروجه من الفرن وسط أجواء من السعادة والبهجة بفرحة قدوم عيد الفطر المبارك.