وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة خلال رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية للمشروعات من مواقع العمل، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مسئولي وحدة الدعم الفني ورؤساء أجهزة مدن «15 مايو - القاهرة الجديدة - حدائق العاصمة - الشروق - العاشر من رمضان»، قاموا بجولات تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق، والتطوير، واستكمال تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة.

تفقد أعمال تطوير طريق تقاطع المجاورة (27/28)

وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تطوير طريق تقاطع المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها.

وصرح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن أعمال التطوير لمحور تقاطع طريق المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة هو امتداد لأعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل، وهي ضمن الخطة المدرجة لجهاز المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنّ أعمال تطوير هذا المحور مهمة للغاية كونه يربط بين المجاورة «27/ 28/ المنطقة الصناعية الأولى والطريق الدائري»، والذي يربط بين شمال وجنوب المدينة، وهو ما يجعله ذا أهمية كبيرة، لافتًا إلى أنّ المدينة تشهد أعمال التطوير لكافة المحاور، لسهولة التنقل داخل المدينة وخارجها، وأن أعمال التطوير هى تحسين لجودة الطرق بالمدينة.

المهندس عبدالرءوف الغيطى يتفقد المحطات الرئيسية لمنظومة الصرف الصحي

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بزيارة المحطات الرئيسية لمنظومة الصرف الصحي، حيث تم المرور على المحطات التالية (امتداد المستثمرين ، جنوب المستثمرين ، مركز المدينة)، وذلك للوقوف على كفاءة أعمال التشغيل والصيانة واستعدادات المحطات للطوارئ، وكذلك الأعمال الجارية لاستكمال تطوير المحطات.وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسرعة عرض المقترحات اللازمة للخطة المستقبلية للتطوير بالمحطات، من إضافة اعمال كهروميكانيكة وأعمال مدنية وغير ذلك، حيث أكد نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحطات، على أنه جارٍ تركيب مصافي حديثة وبوابات وطلمبات رئيسية إضافية لاستيعاب التصرفات المستجدة بالمحطات.وتأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، من جاهزية مولدات الطوارئ والطلمبات الرئيسية ومنظومات الحماية من الطرق المائي وغرف الدخول والبيارات والمصافي ومهمات المحطات، مشيدا بمجهودات المسؤولين والفنيين والعاملين وكذلك الشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة بتلك المحطات.

كما أكد المهندس علاء عبداللاه، الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع وري المزروعات وتنسيق الأشجار، مشددا على الاهتمام بأعمال النظافة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق لمدن الجيل الرابع.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمدينة بتكثيف الأعمال فى القطاعات المختلفة بالمدينة ومنها الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والانتهاء فى المواعيد المحددة.

وشهد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اصطفاف المعدات والأدوات ومراجعة العمالة الخاصة بعملية النظافة الجديدة لكمبوند جنة ومنطقة سكن مصر بالمدينة، التابعين للوزارة، حيث قامت اللجنة المختصة بمراجعة المعدات والأدوات ومطابقتها مع إشتراطات طرح المشروع.

كما قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال استكمال تنفيذ ٩٨ عمارة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترا للوحدة بالحي (20)، واستكمال أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلا، واستكمال أعمال تنفيذ 187 عمارة بالحي 21 بمساحة 90 مترا للوحدة، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً.

وشدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من المشروعات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة؛ لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.