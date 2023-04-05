وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة تعديات ومخالفات بناء في الساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة تعديات ومخالفات بناء بقطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ مسؤولي أجهزة مدن «الشيخ زايد – العبور – القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – 15 مايو»، شنوا حملات لمنع المخالفات بعدة مناطق بتلك المدن بالتعاون مع الشرطة، مشددا على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

قرارت إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار الحملات ليلا ونهارا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، ومنع تشغيل التوك توك بالمدينة، لافتاً إلى أنّ الإدارات المختصة بالجهاز شنّت حملة لرفع إشغالات بمختلف أحياء المدينة، كما تم رفع إشغالات بالطرق الرئيسية والميادين.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنّه تم شن حملة على مناطق الإسكان الاجتماعي استهدفت «منطقة الـ290 فدانا» بالمرحلة الخامسة، حيث أسفرت الحملة عن رفع عددٍ من الإشغالات والتحفظ على المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ولفت رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى شن حملة على سوق منطقة الـ«120 فدانا» في الإسكان الاجتماعي لرصد جميع الإشغالات والمخالفات داخل وخارج السوق، موضحا أنّ الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الإشغالات الخاصة ببعض المحلات والتحفظ على المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أصحاب المحلات التجارية، بالالتزام بشروط التعاقد وبالحد المسموح به وعدم مخالفة ذلك، مشددا على تكثيف الحملات على جميع المناطق بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى شن حملة للقضاء على ظاهرة سير التوك توك في المدينة استهدفت مناطق «بنزينة توتال ومحيطها - ميدان الفيروز - الصناعية الأولى»، موضحا أنّ الحملة أسفرت عن ضبط 16 توك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنّه أثناء الحملة تم رصد مخالفة زيادة نسبة بنائية بغرف سطح بقطعة أرض سكنية بالحي الخامس، وتم تنفيذ إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، كما تم ضبط سيارتي خلاطة تعملان دون تصريح وسيارة نقل مخالفة، ورفع إشغالات 4 سيارات بيع مشروبات، كما تم رفع إشغالات بالطريق الرئيسي للمدينة والتحفظ على الأدوات والمهمات.

التنسيق مع شرطة التعمير لرصد المخالفات وإزالتها فورا

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، مشيرا إلى أنّه تمت الإزالة الفورية لزيادة في النسبة البنائية بغرف السطح بقطعة أرض بالحي الثاني مجاورة 6، وإزالة الإعلانات المخالفة بالمحور المركزي ومنطقة الحصري وطريق جمال عبدالناصر، ورفع المخالفات بمنطقة الفاصل السكني الصناعي أمام المنطقة الصناعية الأولى، وإزالة الغرفة المقامة في حديقة بكمبوند بمنطقة جنوب الأحياء، وإزالة زيادة بنائية بقطعة أرض بالحي الثاني، ونشاط فرز قمامة تحت الضغط العالي أمام منطقة أبو الوفا بالشماليات.

ووجّه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البناء المخالف بشكل رادع، وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

كما وجّه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة استمرار الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة ظواهر العشوائية بالمدينة، لافتا إلى أنّ الإدارات المختصة بالجهاز شنّت حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الأردنية بالمدينة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال ضبط الشارع من الإشغالات والمخالفات، حيث تم المرور على مول عنابة بصحبة المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حيث تم بناء سور حول مول عنابة لمنع وضع أي إشغالات بالطريق أمام المول وستتم المتابعة اليومية من إدارة أمن الجهاز وإدارة التنمية لإزالة أي مخالفات تحدث.