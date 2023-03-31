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وزير الإسكان يتابع مع مدير شركة cscec الصينية تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

الجزار يُشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة أعداد العمالة المدربة

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الجمعة 31 مارس 2023
وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، اجتماعا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة cscec الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وشركة انكوم.

وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز المشروعات بأعلى كفاءة

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مسئولي شركة cscec الصينية، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات مشروع منطقة الأعمال المركزية، في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان، حريصة على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة cscec الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

استثمارات بـ 3 مليارات دولار

كما أكد وزير الإسكان، أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وعبر الوزير عن امتنانه للتعاون المستمر بين وزارة الإسكان، وشركة cscec الصينية، والذي يتضح من خلال المساهمات البارزة لفريق العمل في استكمال تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتغلب على الظروف والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ثقته بأن الشركة ستنجز المشروع بالشكل اللائق بها، وبوزارة الإسكان، ومتوجها بالشكر لشركة cscec الصينية، وشركة انكوم، على دورهما الفعال في التنسيق بين مختلف أطراف المشروع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو بداية التعاون بين وزارة الإسكان، وشركة cscec الصينية، وهو مقدمة لمزيد من التعاون بين الجانبين في مشروعات أخرى، ونجاح فريق العمل في إتمام هذا المشروع بالشكل الأمثل، سيكون نموذجاً نحرص على تكراره في مشروعات أخرى مستقبلاً.

دفع معدلات العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية

من جانبه، أكد الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة cscec الصينية، اتخاذ التدابير اللازمة لدفع معدلات العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة أعداد العمالة المدربة، موضحا أن وفداً من الشركة سيزور مصر في الأسبوع المقبل، لمتابعة سير العمل بالمشروع على الطبيعة، كما تم تشكيل فريق لمتابعة جودة العمل خطوة بخطوة، في هذه المرحلة الحاسمة من تنفيذ المشروع.

الشركة الصينية: سننتهي من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية

كما أكد المدير العام لشركة cscec الصينية، أن الشركة ستنتهي من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعلى جودة، وستجعله تحفة معمارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، على دعم الشركة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، وموضحا الأهمية الكبيرة للتعاون المثمر بين الشركة ووزارة الإسكان.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.