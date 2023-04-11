استكمال عروض موسم نوادي المسرح بقصر ثقافة شرم الشيخ اليوم

من خشبه قصر ثقافة شرم الشيخ، انطلق الموسم الجديد لعروض نوادي المسرح للعام الحالي بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وحضور لجنة المشاهدة، من أساتذة الإخراج المسرحي المخرج أحمد عبد الجليل، والكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبدالرحمن نورالدين، وعضو الرقابة إيمان سلام، ومقرر اللجنة مروة ماهر، لتقييم عروض نوادي المسرح للعام الحالي بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

يقول أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مسرح ثقافة شرم الشيخ شهد إقامة أولى العروض المسرحية لنوادي المسرح، حيث حمل العرض الأول عنوان «احتقان»، من تأليف عماد نعمة جابر، وإخراج حسام مسعد.

الليلة الثانية

وأكد مدير عام الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، أن العروض ستُستكمل اليوم الاثنين، وهي ثاني ليالي نوادي المسرح لفرق نوادي جنوب سيناء، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور لجنة التحكيم.

وتابع، بأنه سيتم إقامة عرضين مسرحيين، الأول بعنوان «لحظات فارقة»، من تأليف محمد زين، وإخراج أمجد لطفي، يليه العرض المسرحي «رحلة قطار»، من تأليف الدكتور محمود كحيلة، وإخراج إبراهيم إسماعيل.

ختام العروض

وأشار إلى أن العروض ستنتقل إلى مسرح قصر ثقافة السويس، ثم مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، مؤكدا أن ختام العروض سيكون من قصر ثقافة بورسعيد.