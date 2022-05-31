بعد توقف عامين.. تفاصيل ختام الدورة الـ 29 من مهرجان نوادي المسرح

أُسدل الستار على فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان نوادي المسرح، بإعلان جوائز المهرجان، الذي أستمر لمدة 13 يوماً، على مسرح أوبرا ملك، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور مصطفى سليم، المخرجان سامح مجاهد وسامح بسيوني، والدكتور محمد سعد، والموسيقار الدكتور وليد الشهاوي، بجانب مدير إدارة المسرح، المخرج محمد الطايع، مدير المهرجان.

دقيقة حداد

بدأت وقائع حفل الختام بتقديم فرقة أوبرا عربي بقيادة المايسترو محمد مصطفى، استعراض عن مهرجان النوادي، وفي كلمته أبدي «الطايع»، سعادته بعودة المهرجان بعد توقف عامين بسبب كورونا، كما قدم الشكر لكل من المخرج هشام عطوة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية لدعمهما للمهرجان، ثم طلب رئيس لجنة التحكيم الدكتور مصطفى سليم، الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي.

اعتماد مخرجي العمل بفرق الهيئة

وفي بداية توزيع الجوائز أوصت لجنة التحكيم باعتماد أسماء مخرجي العمل بفرق الهيئة وهم «علي مدحت، محمد الحداد، أحمد البلقيني، محمد عبد الخالق».

أعقب ذلك تقديم رئيس الهيئة شهادات تقدير لأعضاء لجنتي التحكيم والندوات، وللكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير النشرة الإلكترونية اليومية للمهرجان، ثم قام بتوزيع شهادات التقدير والتميز التي منحتها لجنة التحكيم لكل من «محمد السيد، سندريلا اللقاني، نوران عادل، إسراء احمد، ياسمين إسماعيل، اساف نبيل، أحمد إبراهيم، خالد عبد السلام، احمد عبد الحفيظ، نانسي عادل، عبد الرحمن فريد، في مجال الاعداد الموسيقي محمد إبراهيم، محمد عبد الجواد، في مجال تصميم الإضاءة احمد طارق، أحمد طوسون».

أسماء الفائزين

وفاز «الأفاعي» لنادي مسرح الشاطبي، بجائزة أفضل عرض، وفي المركز الثاني جاء عرض «أعلي المنحدر»، لنادي مسرح مصطفى كامل، كما فاز محمود فيشر وياسر فوزي مخرجا العرضين بجائزة أفضل مخرج مناصفة، وفي المركز الثاني إخراج، فاز بالجائزة كل من شادي عزت، عمر لطفي، وجاءت جائزة التأليف مركز أول مناصفة بين كل من شاذلي فرح عن نص «حريم النار»، ومحمد عادل عن نص «سالب واحد»، وبالمركز الثاني فاز خالد توفيق عن نص «أطلال»، وياسر فوزي «دراما تورج أعلى المنحدر»، وذهبت الجائزة الأولي في الألحان لرفيق يوسف، والثانية لعاصم علاء، وفي المستوي الأول ملابس ومكياج مي الرودي، وعبير عصام ومارينا مجدي في المركز الثاني، كما حصل شادي قطامش، محمد عبد الخالق علي المركز الأول مناصفة في الديكور، وفي المركز الثاني فاز محمد ديفيد، أما الجائزة الأولى في التمثيل نساء جاءت مناصفة بين كل من نور حسن، وأمنية باهي، كما جاءت الجائزة الثانية مناصفة بين مونيكا أيمن، وإسراء ناجي، أما جوائز التمثيل رجال فجاءت الأولي من نصيب محمد السيد هلالي، وفاز بالثانية مناصفة كل من مصطفى البدري ومصطفى عمار.