زوجة الدكتور سهام تتهمه بالخيانة خلال الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل

مع استمرار الأحداث المتسارعة في مسلسل كشف مستعجل المعروض يويما على قنوات الحياة وdmc، بدأت المشاكل تحاصر الدكتور سهام، بعد ظهور يوسف في حياته، حيث أصبح يعيش حالة ارتباك واضحة أثرت على علاقته بزوجته، التي بدأت تشك أنّه على علاقة بامرأة أخرى، لذا قررت مراقبته لمعرفة المرأة التي يخونها معه.

في إطار آخر، يواصل يوسف توطيد علاقته مع علياء شقيقة الدكتور سهام بعد إتمام خطبتهما، كما يسعى لتوطيد علاقته مع جميع أفراد أسرة الدكتور سهام، ما زاد حالة الارتباك التي يعاني منها الأخير.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة محمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وإلهام مصطفى خاطر، وليلى عز العرب.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- يعرض على قناة دي ام سي ، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعاد على دي ام سي دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- يعاد عرضه على الحياة مسلسلات،في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.