تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة اليوم

كشف مستعجل من الأعمال الكوميدية الخفيفة وسريعة الأحداث، وبدأ عرضها في 15 شهر رمضان، وهو مسلسل مناسب للمشاهدة من جانب جميع أفراد الاسرة، وتدور أحداثه حول تورط طبيب نفسي يدعى الدكتور سهام ويجسد دوره الفنان محمد عبدالرحمن، مع مجرم محترف يدعى يوسف ويجسد دوره الفنان مصطفى خاطر، حيث أصبح الطبيب مهددا من جانب يوسف، بعد علمه بجرائمه.

حيث استطاع يوسف بذكائه التقرب من عليات شقيقة الدكتور سهام والتقدم لخطبتها وسط ترحيب كبير من جانب جميع افراد اسرة الدكتور سهام، حيث اصبح يعانى من صراع نفسي لكشف حقيقة يوسف الاجرامية امام جميع افراد اسرتة ا انه يخشي من انتقام يوسف، لذا تتسراع الآحداث اليومية من مسلسل كشف مستعجل.

تردد قنوات dmc لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات dmc، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.