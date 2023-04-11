«الشباب والرياضة» بالجيزة تناقش خطة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء

عقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اجتماعا، اليوم مع مديري الإدارات المركزية والفرعية وذلك بديوان عام المديرية، بحضور عادل فهمي وكيل المديرية وبعض قيادات القطاعات.

ترتيبات استقبال الأعضاء في الأعياد

ناقش الاجتماع تفاصيل جدول الأعمال، واستعداد الإدارات الفرعية بالمديرية لاحتفالات عيد الفطر المبارك، والاحتفال بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء وضرورة تجهيز الترتيبات اللازمة لاستقبال الأعضاء من جميع الأعمار في مراكز الشباب والاندية الشعبية.

وتطرق وكيل الوزارة في حديثه إلى الأشجار المثمرة في مراكز الشباب وما لهذا المشروع من أهمية توليها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لما يعود بفائدة على خلق بيئة نظيفة كما يؤكد على جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، كذلك دراسة ترشيح مراكز شباب لإقامة معارض دائمة للمنتجات اليدوية والحرفية تخدم المرأة المعيلة والشباب كمصدر للدخل.

وأكد د. أحمد عبد الوكيل خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الإدارات الفرعية والمركز الإعلامي لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لنقل تلك الأحداث من داخل المراكز وعمل التغطية الإعلامية فيما يخص ذلك، كذلك العمل على الاستمرار في تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الملاعب والمنشآت الرياضية والشبابية مع ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الهيئات.

عبد الوكيل: الالتزام بعوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بعوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت كافة من حيث متابعة أكواد حمامات السباحة وكل ما يتعلق بشروط الأمن داخلها وخارجها وما يخص الملاعب والعارضات، وأسلاك الكهرباء كما أكد على المتابعة الدائمة للدورات الرمضانية وضرورة تواجد سيارة للإسعاف أثناء اللعب للحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين، منوها الى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإرسال التقارير المطلوبة من الإدارات الفرعية إلى أي إدارة مركزية وذلك لسرعة البت في أي أمر يتطلب ذلك.

وعلى هامش الاجتماع هنأ الوكيل أميرة أبو النجاح بصدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيينها معاونا لوكيل الوزارة للشئون الشبابية، وفاطمة يسري مدير إدارة شباب مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأحمد حسين مدير إدارة شباب منشأة القناطرالجديدة .