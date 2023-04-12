قررت النيابة العامة، حبس السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دارالسلام، إخطارا من شرطة النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «ماجد. ص» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

التحريات

كشفت التحريات، أنه أثناء عبور المجني عليه للطريق، دهسته سيارة مسرعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.