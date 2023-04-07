عرض المتهم بقتل جاره بسبب مشادة كلامية في المطرية على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية في المطرية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، كما طلبت عرض السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة على الطب الشرعي، لبيان إذا كان بالفعل السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب يدعى «محمد أحمد» في العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل توجد ثمة خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم من قبل.