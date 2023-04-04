عرض المتهم بقتل شاب بسبب خلافات في القاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل شاب في مدينة السلام بالقاهرة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وطلبت من المباحث سرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة إلى تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة الكائنة بمسرح الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذه في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات

وكشفت التحريات، أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.