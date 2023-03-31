قررت النيابة العامة، عرض السائق المتهم بدهس شاب في التجمع الأول على الطب الشرعي لتحليل الكشف على تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما طلبت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لفحص السيارة مرتكبة الواقعة.

بلاغ بوفاة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بكسور في أماكن متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وخارجي ووفاته خلال محاولة إسعافه بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى وليد في العقد الثاني من العمر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها وضبط الجاني.

تحديد السيارة عقب تفريغ الكاميرات

وكشفت التحريات عن أنه خلال عبور المتوفى للطريق دهسته سيارة مسرعة، وتمكن قائدها من الهرب، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.