اعرف شروط حجز شقة في سكن كل المصريين 4.. قبل انتهاء التسجيل غدا

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدا الخميس، آخر موعد لتسجيل طلبات ودفع مقدم جدية حجز وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، علمًا بأن حجز الوحدات إلكترونيًا، سيكون من يوم الأحد 30 أبريل إلى يوم الخميس الموافق 4 مايو.

شروط حجز وحدة سكنية في سكن لكل المصريين 4

وبالنسبة لكراسة شروط سكن لكل المصريين 4، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نوافيكم في السطور التالية، شروط حجز وحدة سكنية، وهي:

- أن يكون الشخص المتقدم لحجز شقة في سكن لكل المصريين 4 مصري الجنسية.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة قدرها 7% سنويًا، لمدة تصل لـ20 سنة، بمقدم يبدأ من 20%.

- سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون للمتقدم أهلية التعاقد والتصرف.

- ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش المقرر له بقانون التأمينات.

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات عن 75 سنة، بشرط سداد 40% بكحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- أن يكون الشخص المتقدم من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، والحد الأدنى لصافي دخل الفرد أو الأسرة 96000 جنيه سنويًا، و8000 جنيه شهريا، وأن يكون الحد الأقصى لصافي دخل الأسرة سنويًا 600000 ألف جنيه، وشهريًا 50000 ألف جنيه.