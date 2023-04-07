«الإسكان» تكشف عن عدد دافعي جدية حجز سكن لكل المصريين 4 وأكثر المدن إقبالا

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الدعم العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن عدد المواطنين الذين تقدموا بدفع جدية حجز الوحدات السكنية في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، بلغ 2300 شخص، وعدد من سجلوا في الموقع الإلكتروني 1340 شخصا.

القاهرة أكثر المدن إقبالًا على الوحدات السكنية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أن أكثر المدن إقبالًا بين المدن التي تم بها طرح الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 4، مدينة القاهرة، بحسب بيان للوزارة.

لا يوجد أفضلية في التسجيل

كما أن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أكد عدم وجود أي أفضلية بالنسبة لمن سجل في الساعات الأولى على الموقع الإلكتروني، ومن يسجل في نهاية الفترة المحددة.

يذكر أن عملية التسجيل لطلب الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، مستمرة حتى الخميس 13 أبريل، بالنسبة لمتوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل.

وأنه سيجري فتح باب الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 4، يوم 30 من أبريل حتى 4 مايو المقبل، إذ تتواجد الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية، في القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، وفي بني سويف في منطقة بياض العرب، وفي الزقازيق بمحافظة الشرقية، وفي مركز دمنهور بالبحيرة، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينتي سفاجا والغردقة، وتتراوح مساحات الشقق المطروحة من 75 حتى 125 متر مربع.