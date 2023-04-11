«الإحصاء»: عدد سكان مصر 104 ملايين و793 ألف نسمة و2.4 مولود كل دقيقة

أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، بلغ نحو 104 ملايين و793 ألفا و484 نسمة مقابل 104 ملايين و765 ألفا و899 نسمة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بزيادة بلغت 27.585 ألف نسمة خلال 8 أيام وبواقع 3.448 ألف نسمة في اليوم، و143 نسمة كل ساعة و2.4 مولود كل دقيقة.

القاهرة والجيزة والشرقية أعلى 3 محافظات سكانيًا

ورصدت الساعة السكانية أعداد سكان محافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وهي المحافظات الثلاثة الأوائل من بين المحافظات الأكثر في عدد السكان، وهي على الترتيب:

- عدد سكان القاهرة 10 ملايين و226 ألفا و957 نسمة.

- سكان الجيزة 9 ملايين و486 ألفا و917 نسمة.

- سكان الشرقية :7 ملايين و888 ألفا و733 نسمة.

الدقهلية والبحيرة أعلى المحافظات في عدد السكان بالوجه البحري

كما رصدت الساعة السكانية أعداد سكان باقي المحافظات، فجاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و34 ألفا و552 نسمة، محافظة البحيرة عدد سكانها 6 ملايين و859 ألفا و692 نسمة، والمنيا عدد سكانها 6 ملايين و293 ألفا و995 نسمة، والقليوبية عدد سكانها 6 ملايين و119 ألفا و124 نسمة، وسوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و703 آلاف و527 نسمة.

بينما سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظتي شمال وجنوب سيناء، 450 ألفا و531 نسمة، و114 ألفا و870 نسمة.

16 ساعة سكانية إلكترونية في المحافظات

جدير بالذكر أن هناك 16 محافظة تستخدم الساعة السكانية في حصر أعداد السكان، بجانب الساعة السكانية الرئيسية بمقر الجهاز حيث تم ربطها جميعا بمكاتب وزارة الصحة لتسجيل المواليد والوفيات لحظة بلحظة، وإعلان عدد سكان مصر بالداخل فعليا ولحظيا على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا.